"Правий сектор" звернувся до Зеленського з вимогами не піддаватися міжнародному тиску: Тотальний захист від РФ - найвищий пріоритет держполітики

"Правий сектор" звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогами не піддаватися міжнародному тиску - відмовитися від реалізації плану Штайнмаєра, не проводити референдумів про особливий статус Донбасу, не влаштовувати псевдовибори на окупованій території.

Відповідні вимоги оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів Тарас Хаммер, інформує Цензор.НЕТ.

"Наближається тридцята річниця Незалежності України. Однак, як це не гірко усвідомлювати, нашу державу й досі не сприймають як окремого гравця на міжнародній шахівниці. Нами намагаються маніпулювати, торгувати нами. Задля збереження суверенітету України "Правий Сектор" вимагає від Президента не піддаватися на міжнародний тиск. Відмовитись від реалізації плану Штайнмаєра, не проводити жодних референдумів щодо особливого статусу Донбасу, не влаштовувати псевдовибори на окупованій території. Ми гідні того, щоб до нас ставились із повагою як до рівних. Сполучені Штати Америки мають надати українцям пряму військову допомогу в рамках статусу основного союзника США поза НАТО, а не вимагати виконання "мінських угод" чи закривати очі на запуск "Північного потоку-2"!" - випливає з вимог "Правого сектора".

Крім цього підкреслюється, що "Правий сектор" також закликає президента не повторювати помилок попередника і не піддаватися спокусі політичних репресій щодо захисників суверенітету і незалежності України - ветеранів, патріотів, націоналістів.

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"Останнім часом суспільству нав’язується думка про те, що ледь не всі представники патріотичного середовища – злочинці та вбивці. Особливо гірко чути це в той час, коли й досі не заборонені УПЦ (МП), ОПЗЖ тощо. Не варто шукати ворогів серед тих, що захищають українську Честь як на фронті, так і в тилу", - відзначають в" Правом секторі ".

"Інтереси Української Нації повинні бути вище інтересів західних союзників, а тотальний захист від одвічного ворога - російської імперії - має бути найвищим пріоритетом у державній політиці", - підсумували в ПС.