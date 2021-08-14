Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра інформації "ДНР", відповідав за
- організацію агітаційної роботи серед населення;
- схиляння до участі в терористичній організації і підтримку її діяльності;
- пропаганду ідей "русского мира";
- налагодження взаємодії з місцевими та зарубіжними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації;
- висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР";
- дискредитацію діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних в ході проведення антитерористичної операції.
Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.
Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку.
Досудове розслідування у кримінальному прровадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.