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Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ

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Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ
Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної Церкви (ПЦУ).

"У неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - випливає з повідомлення.

Крім цього, підкреслюється, що богослужіння розпочнеться о 09.00. ПЦУ просить духовенство і віруючих враховувати заходи безпеки, які будуть здійснюватися.

Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    такого не случится - все кто не иудеи близкие к Зели ходят в МПЦ ФСБ..



    Уинстон Черчилль

    @Churchill_N1

    ·12 авг.

    Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
    Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
    А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.

    Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9239
  • Ziu Zou
    Велика повага і шана цим людям, дай Боже вам здоров'я на многії літа.
  • 18c49ed2
    Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2741
    Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7984
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