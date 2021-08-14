Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної Церкви (ПЦУ).
"У неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - випливає з повідомлення.
Крім цього, підкреслюється, що богослужіння розпочнеться о 09.00. ПЦУ просить духовенство і віруючих враховувати заходи безпеки, які будуть здійснюватися.
Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.