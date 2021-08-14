ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група"

В окупованій Керчі "управління освіти" збирає особисті дані про неповнолітніх для ФСБ РФ. Мова про дітей від 12 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську правозахисну групу".

На вимогу "начальника управління освіти" директори шкіл передали дані, куди входили ім'я, прізвище, по батькові, число, місяць, рік народження і номер мобільного телефону всіх учнів від 12 до 17 років.

Правозахисник вважає це порушенням права на приватне життя.

"Відповідно до запиту "Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим і місті Севастополі" необхідно 10 серпня 2021 року до 15.00 подати відомості про дітей віком від 12 до 17 років, які навчаються в загальноосвітніх установах міста Керчі, згідно з формою, що додається. Додатково повідомляємо, що повноваженнями органів ФСБ Росії передбачено отримання персональних даних без згоди суб'єкта", - йдеться в листі за підписом "керівника управління освіти" Віктора Дахін.

Директори керченських шкіл виконали це незаконне доручення.

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Як повідомив правозахисник Олександр Сєдов, учні не зобов'язані надавати цю інформацію. Або вони можуть дати недійсний номер або тільки набір випадкових чисел, який схожий на номер телефону.

"Це порушення права на приватне, сімейне життя. Передача особистої інформації третім особам без згоди особи, яка цією інформацією володіє. Це необхідно для того, щоб можна було відстежувати переміщення цих людей, дзвінки цих людей. Наприклад, можна зібрати інформацію про те, хто безпосередньо брав участь у будь-якої акції за номерами мобільних телефонів учасників. І в подальшому, на підставі цього списку, притягувати до відповідальності за чинним російським законодавством", - підкреслив він.