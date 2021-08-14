Новини

"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою

104 303393
"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради України Жан Беленюк прокоментував спільне фото з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, зазначивши, що не знає, хто це така.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru

Зазначимо, що після завершення Олімпіади в Токіо російська пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала спільне фото з Беленюком, зроблене після Олімпіади в Ріо в 2016 році.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, бо я не стежу за контекстом політичних подій у Росії, тому мені це зовсім не цікаво, якщо чесно. По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина. Я йду по вулиці, зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - сказав Беленюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Величезні букви РОССИЯ на її мікрофоні також не зміг прочитати?
  • M M 99e94582
    Микрофоны вне политики
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Беленюк про "громадянську війну" в Україні.

    https://twitter.com/highlander_free/status/1426444679856414722

    Те ж саме, що каже скабеева.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини