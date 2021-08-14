За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 198 нових випадків, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. Загалом, з початку пандемії в Києві – 5257 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221 129", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 121 жінка віком від 21 до 86 років, 69 чоловіків віком від 18 до 82 років. А також 4 дівчинки від 5 до 12 років і 4 хлопчики від 1 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус. А також 20 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 310 людей. Загалом коронавірус подолали 214 009 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Солом’янському – 45 та в Святошинському районі – 29 випадків", – зазначив Віталій Кличко.