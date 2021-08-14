"Зупинимо капітуляцію": під ОП кордони поліції, підійшов Нацкорпус, почалися сутички. ФОТОрепортаж і ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ, які перебувають на заявленому місці проведення акції.
За інформацією наших кореспондентів, всі підходи до ОПУ перекриті правоохоронцями.
15.00. Представники Нацкорпусу вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського. Колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.
14.33. Сутички припинилися, принаймні на час, виступають представники Нацкорпусу.
14.25. Після початку протистояння частина людей, які прийшли на акцію, відійшла на Інститутську, зокрема, це люди з дітьми. Велика частина залишається на Банковій біля кордонів, поки скандують і палять димові шашки. Мітингувальники кричать "Разом і до кінця". Частина представників Нацкорпусу залишилася умовно заблокована між поліцейськими. Вони залишаються в оточенні, інших учасників протесту до них не пускають. Також на вул. Банкову приїхала швидка з мигалками. В той же час не відомо, чи є постраждалі.
14.15. Почалися сутички з поліцією, представники Нацкорпусу палять димові шашки. Чути удари. Мітингувальники скандують "Ганьба". З усіх боків підтягуються правоохоронці.
14.10. Правоохоронці повідомили мітингувальників, що їх пропустять тільки після перевірки. Ті почали сперечатися з представниками поліції.
14.05.Колона підходить до ОП, скандують "Україна понад усе!" і "Свободу патріотам". Нацкорпус несе банер "Сьогодні нас - завтра всю країну".
14:00.На Банкову під'їхав пікап з декількома ветеранами "Азова", вони припаркувалися поруч з поліцейським загородженням. Також чутно, що до ОП нарешті наближається колона мітингувальників.
13:50.Готовність правоохоронців контролює глава Нацполіції Ігор Клименко на місці проведення акції.
13:40. До ОП під'їхала пожежна спецтехніка, до будівлі також пройшов загін рятувальників з вогнегасниками. Протестувальників тим часом на місці як і раніше немає.
Станом на 13:25 на підходах до ОП виставлені кордони поліції, безпосередньо перед будівлею вони стоять у три ряди - ряд "поліції діалогу", далі - два ряди поліцейських в бронежилетах, захисті рук і ніг, з касками. За спиною поліції в кілька рядів припарковані машини з мигалками. Також навколо офісу, як на вулиці Інститутській, так і у дворах, припарковані десятки вантажних машин з можливим підкріпленням. Автоматичної зброї у поліцейських немає - принаймні, на увазі. Їм видали кийки.
Протестувальників на прилеглих до ОП вулицях немає, тільки журналісти. Поліція обговорює можливе посилення лінії "оборони" біля будівлі в разі спроби її прорвати. Також з радіопереговорів МВС чутно, що колона НК, ймовірно, підійде з боку Майдану.
"Влада Зеленського вивела на новий рівень репресії проти українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Їх виставляють бандитами і рекетирами, спеціально формуючи негативний образ в суспільстві та дискредитуючи все патріотичне середовище... Влада готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів – імплементації так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та подачі води до окупованого Криму на вимогу Путіна", - сказано в заяві організаторів акції.
"Враховуючи ту загрозливу ситуацію, яку ми бачимо сьогодні – загрозливу насамперед для безпеки нашої держави – ми закликаємо всі українські національні сили до гуртування задля недопущення капітуляції України", - слід далі.
В акції заявили готовність брати участь Національний Корпус, "Свобода", "Рух ветеранів України", "Державницька ініціатива Яроша", "Автомайдан" та інші.
ФОТО: Лера Бурлакова і Олег Богачук