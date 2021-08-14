В Україні сьогодні 316 тисяч безробітних, - Шмигаль
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що це на 38% менше ніж на 1 серпня 2020 року.
"Якщо порівнювати з докризовим періодом (березень 2020 року), то кількість офіційних безробітних зараз на 50 тисяч осіб менше", - зазначив глава уряду.
Крім того, за його словами, в Держслужбі зайнятості зареєстровано понад 70 тисяч нових вакансій, в тому числі на керівні посади.
"За період карантину було працевлаштовано майже 800 тисяч українців. Завдяки державним програмам збережено понад 500 тисяч робочих місць. У той же час, роботодавці продовжують підвищувати зарплати. В середині червня середня офіційна зарплата перевищила 520 доларів. Це максимальний рівень в історії", - повідомив Шмигаль.