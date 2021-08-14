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В Україні сьогодні 316 тисяч безробітних, - Шмигаль

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В Україні сьогодні 316 тисяч безробітних, - Шмигаль
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних станом на 13 серпня поточного року становила 316 тисяч осіб.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що це на 38% менше ніж на 1 серпня 2020 року.

"Якщо порівнювати з докризовим періодом (березень 2020 року), то кількість офіційних безробітних зараз на 50 тисяч осіб менше", - зазначив глава уряду.

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Крім того, за його словами, в Держслужбі зайнятості зареєстровано понад 70 тисяч нових вакансій, в тому числі на керівні посади.

"За період карантину було працевлаштовано майже 800 тисяч українців. Завдяки державним програмам збережено понад 500 тисяч робочих місць. У той же час, роботодавці продовжують підвищувати зарплати. В середині червня середня офіційна зарплата перевищила 520 доларів. Це максимальний рівень в історії", - повідомив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Eutectic
    Та, Бубочка тут не причетний, ...
    В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5300
  • 18c49ed2
    Оно тупо врет. Даже по официальным данным у нас рекорд -- более 1.8 млн. человек.

    В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1417
  • Юрій Ан
    Кабы еще Гончарук создал 5 миллионов рабочих мест
    Шмыналь не в курсе?
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