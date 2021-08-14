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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей через повінь у Туреччині

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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей через повінь у Туреччині
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у зв'язку із загибеллю людей внаслідок повеней у Чорноморському регіоні.

Слова скорботи Зеленський розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ

"Щирі співчуття Президенту Ердогану і дружньому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через повені на Чорноморському узбережжі Туреччини загинуло 38 осіб

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Топ коментарі

  • Люцифер
    Родственникам погибших воинов не надо.
  • Володимир Сливка
    А чи знає ЗЕ скільки солдатів загинуло та скільки залишиться інвалідами за цей тиждень що ми допомагали Турції?Так не них він просто насрав роблячи вид що у нас все добре.Турція дружня країна та ми її поважаємо але прискорбно дивитись на те коли Перезидент співчуває одним насравши на своїх.
  • Наталия Гончар
    так швидко, а родичам воїнів, загиблих у перемир"ї?
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