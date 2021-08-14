Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ
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Активісти Нацкорпусу, які сьогодні прийшли під будівлю Офісу Президента з акцією "Зупинимо капітуляцію", не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до будівлі ОПУ і спровокували зіткнення з силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу".