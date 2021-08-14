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Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ

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Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ
Активісти Нацкорпусу, які сьогодні прийшли під будівлю Офісу Президента з акцією "Зупинимо капітуляцію", не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до будівлі ОПУ і спровокували зіткнення з силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зупинимо капітуляцію": під ОП кордони поліції, Нацкорпусу поки немає. ФОТОрепортаж і ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

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Топ коментарі

  • Володимир Сливка
    Люба перевірка особистості може бути тільки по санкії прокурора та і то по кожному індивідуально а не для натовпу.Так що своїми противоправними діями сутички спровокували якраз ті хто закон та законність повинні оберігати а не порушувати та провокувати його порушення.
  • Nikolai Chizhevsky
    какая проверка как в Мордоре?или в Париже также была проверка? не думаюМитингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 5580Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 9771
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 709
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