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"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента

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"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента
Унаслідок сутичок між активістами Нацкорпусу і правоохоронцями під Офісом Президента в Києві постраждали 7 поліцейських.

Про це глава Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок сутичок 7 поліцейських дістали опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - зазначив Шевченко.

За його словами, зараз ситуація спокійна.

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"МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів - може бути вільно пропущений на площу перед ОПУ", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    біднесенькі...
    так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
  • Green sheet
    "МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.
    Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
  • Timur Timur
    Так называемая "проверка" не для того, чтобы обезопасить кого-либо. Это простой психологический приём унижения, который предназначен уменьшить количество протестующих (не всякий добровольно согласится). А то, что по закону этого нельзя делать, так это - посрать. Есть чёткие пункты, определённые законом для личного досмотра. И эти пункты ну никак не соответствуют ни обстановке, ни подозрению к какому-нибудь человеку.
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