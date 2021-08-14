"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента

Унаслідок сутичок між активістами Нацкорпусу і правоохоронцями під Офісом Президента в Києві постраждали 7 поліцейських.

Про це глава Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок сутичок 7 поліцейських дістали опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - зазначив Шевченко.

За його словами, зараз ситуація спокійна.

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"МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів - може бути вільно пропущений на площу перед ОПУ", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.