Новини

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

2 49520
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція
Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів", - повідомили в Нацполіції.

У свою чергу джерело в правоохоронних органах сказало агентству, що зараз затриманих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Володимир Мик
    За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження - точная копия формулировки преступной власти Януковоща ещё со времени Майдана 2013
  • Панас Стець
    коли встигли? ще факта не оформили, а кримінал вже відкрили...
  • Василь Довганенко 7230397a
    Десь так скамо, як і те що Кролік вкрав мільярд баксів.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини