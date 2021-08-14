Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася

Акція протесту, анонсована партією "Національний корпус", завершилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", учасники протесту після скандувань гасел проти чинної влади і намірів імплементувати так звану "формулу Штайнмаєра" йдуть з-під будинку, де розташована квартира президента Володимира Зеленського, в бік метро "Арсенальна" .

Багато з учасників протесту в балаклавах.

Біля Маріїнського парку, як і раніше, чергують поліцейські і медичні патрулі.

Інформації про затриманих немає.

Раніше поліція Києва повідомила, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян.

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Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.