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Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася

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Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася
Акція протесту, анонсована партією "Національний корпус", завершилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", учасники протесту після скандувань гасел проти чинної влади і намірів імплементувати так звану "формулу Штайнмаєра" йдуть з-під будинку, де розташована квартира президента Володимира Зеленського, в бік метро "Арсенальна" .

Багато з учасників протесту в балаклавах.

Біля Маріїнського парку, як і раніше, чергують поліцейські і медичні патрулі.

Інформації про затриманих немає.

Раніше поліція Києва повідомила, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян.

Також читайте: Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу. ФОТО дня

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Шапіто

    Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 8120 Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 6560
  • хужє не будєт
    Мальчик пас баранов, и, будто увидев барыгу, начал кричать: "Зупинимо капітуляцію!"
    Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
    И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
    Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
  • Tata Parasolka
    Чи побачите ви нацжон на марші захисників зі справжніми патріотами ? Ні , бо вони тітушки. які превели до влади Зеплісняву .
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