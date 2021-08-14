На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ

П'ять російських військових і троє громадян Туреччини перебували на борту літака Бе-200, який зазнав катастрофи в Туреччині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міноборони РФ.

"На борту літака перебувало п'ять російських військовослужбовців і три представники Турецької Республіки, які вказували екіпажу осередки гасіння пожеж. Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направлено комісію Міноборони Росії", - повідомили в Міноборони РФ.

"14 серпня 2021 року біля 15:10 мск при заході на посадку після виконання завдання з гасіння вогнищ пожежі в Турецькій Республіці в районі н.п. Адана зазнав катастрофи російський літак Бе-200", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше на півдні Туреччини розбився орендований у Росії пожежний літак Бе-200, на його борту було восьмеро людей.