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США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви

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США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві та закликала самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви.

Згідно з повідомленням на сайті Держдепартаменту США, Шерман провела телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Заступниця секретаря Шерман з міністром закордонних справ обговорили політичну ситуацію в Білорусі, підтвердивши американську підтримку білоруського демократичного руху та закликаючи режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації нелегальних потоків мігрантів", – йдеться в повідомленні.

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Наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів в Литву, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Беларусь - под бело-червоно-белым флагом. А под совковым флагом, с кгб и исполкомами - белорашка.
  • Raised Right
    Там Остапа уже понесло. Без толку.
  • Maxim Ak-Murza
    "россия" - это где?
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