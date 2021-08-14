В окупованому Криму кількість кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії зросла на третину, - правозахисники

У Криму за 7 місяців 2021 року кількість кримінальних справ, відкритих окупантами за ухилення від незаконного призову до армії РФ, зросла на третину - зі 160-ти до 244. Незаконний вирок вже винесли у 222 з цих справ, ще 22 - поки що розглядаються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив аналітик Кримської правозахисної групи (КПГ) Олександр Сєдов.

Він заявив, що у КПГ є тексти 143 вироків. Так, в одному з них кримчанину дали умовне позбавлення волі на 8 місяців, 2 вироки - примусові роботи, та інші 140 вироків - штрафи від 5 до 80 тисяч рублів (1 800 - 29 тис. грн). Крім того, вирок за ухилення від військової служби не передбачає звільнення від неї після відбуття покарання або сплати штрафу.

"Через рік після вироку гаситься судимість, і військовозобов’язаний знову призивається. Нам відомо не менше двох фактів, коли раніше засуджені за ухилення повторно намагалися уникнути призову", - зазначив аналітик КПГ.

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Сєдов нагадав, що примус до військової служби мешканців окупованих територій є воєнним злочином. Дані за примусовий призов та покарання за ухилення від нього у Криму правозахисники подавали ще у 2018 році до Міжнародного кримінального суду.

За його словами, правозахисники прогнозують подальше зростання випадків ухилення мешканців півострова від призову до армії держави-окупанта. КПГ радять за можливістю не набувати громадянства РФ, щоб уникнути служби в армії РФ.

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