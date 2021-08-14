Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко

Правоохоронці забезпечили порядок і безпеку під час акції у Офісу президента в суботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Поліція і військовослужбовці Нацгвардії забезпечили порядок і публічну безпеку під час акції біля ОПУ, попри намагання частини її учасників спровокувати конфлікт з правоохоронцями. При цьому постраждали працівники поліції та військовослужбовець Нацгвардії. Про це глава Нацполіції повідомив сьогодні, 14 серпня, під час брифінгу за участі начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Вигівського.

За словами Ігоря Клименка, поліцейські пам‘ятають події під Верховною Радою в серпні 2015 року: тоді від кинутої в натовп гранати загинули чотири бійці Національної гвардії та десятки правоохоронців зазнали поранень.

"Поліція прийняла рішення оглянути речі, які могли б пронести до Офісу Президента учасники акції. Проте активісти у категоричній формі відмовилися від огляду і ними була дана команда на атаку кордонів Національної поліції і гвардії", - повідомив глава Нацполіції.

Також читайте: "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій

Ігор Клименко також повідомив, що учасники акції почали виймати бруківку, у бік правоохоронців полетіло каміння, палиці та димові шашки. За попередньою інформацією, семеро поліцейських мали термічні опіки очей від розпилення газу учасниками акції. Крім того, один нацгвардієць зазнав поранення руки. Ступень важкості травм постраждалих правоохоронців з’ясовують медики.

Ігор Клименко підкреслив, що поліція виступає за мирне проведення масових акцій.

"Ми – проти провокацій і за мирне проведення будь-якої акції. Наявність працівників поліції та національної гвардії – це ті необхідні заходи, аби забезпечити порядок на території, де відбуваються акції", – наголосив Голова Національної поліції.

За словами начальника, поліція негайно реагуватиме на усі правопорушення під час масових акцій.

"Пріоритетом для поліцейських є життя та здоров'я громадян, тож задля мирного проведення мітингів та акцій, ми закликаємо учасників дотримуватись законодавства та не порушувати громадський порядок. Наразі правоохоронці продовжують несення служби на вулицях столиці з метою безпеки громадян", - сказав Іван Вигівський.

Наразі поліцейські збирають інформацію щодо обставин події та визначать її правову кваліфікацію.

Також читайте: Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.