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Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус. ВIДЕО

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Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус. ВIДЕО
Хлопці, які напали на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного після акції під ОП, вибачилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

"Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. Наразі нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру.

Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо", - йдеться в заяві Нацкорпусу.

Також дивіться: Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО

Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус 01

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Також дивіться: Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Забирать заявление нельзя ни в коем случае -они не мента побили,который их дубинкой мудохал и не свинособачьего пропагандона,которого бить надо всегда и везде,а журналиста нормального проукраинского издания-причем били просто так,по приколу...так что должны отвечать
  • Maxim Ak-Murza
    Это зашквар. Во-первых, Билецкий признал этих русских зверьков своими. Во-вторых, "а, это тебя мои орлы отпинали? Ну, извиняй и инцидент исчерпан, а то сам знаешь, случаи случаются, кирпич башка упадет, совсем плохо будет"
  • Dmitiry Vizhutkin
    Мля, грёбаный стыд. Извинились они
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