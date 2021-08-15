Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору

Азербайджан досі не отримав від Вірменії позитивної відповіді на пропозицію підписати мирний договір.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю турецькому телеканалу CNN Turk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АПА.

"Я кілька разів відкрито говорив, що ми хочемо підписання мирного договору з Вірменією, щоб Вірменія й Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної і почався процес делімітації, тобто встановлення меж. Але ми досі не отримали позитивної відповіді від Вірменії. Мабуть, Вірменія не готова до цього або ж проти цього", - сказав азербайджанський лідер.

За словами Алієва, якщо у Вірменії проти підписання мирного договору з Азербайджаном, то вірменська сторона має відкрито сказати про це. "У такому випадку ми будемо вести свою політику відповідно до цього. Якщо Вірменія готова до цього, якщо вона готова визнати територіальну цілісність Азербайджану, яка визнана всім світом, то тоді, звичайно ж, у регіон прийде довгостроковий мир. Ми хочемо цього", - підкреслив президент.

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Він додав, що для забезпечення миру є конкретні пропозиції: відкриття доріг, створення Зангезурського коридору, відновлення всіх торгових зв'язків. "Забезпечення після довгої перерви миру на Південному Кавказі відповідає нашим інтересам. Вважаю, що це відповідає й інтересам Вірменії. Тому що Зангезурський коридор послужить і її інтересам. Вона зможе налагодити залізничне сполучення і з Іраном, і з Росією. На сьогодні такого зв'язку немає, з'являться нові можливості і для них", - підсумував Алієв.

Він додав, що сподівається на продовження зусиль з боку Росії для гарантування безпеки в регіоні.

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"Росія як сусід Азербайджану і близький союзник Вірменії, звичайно, відіграє особливу роль у цьому регіоні. Це природно. Сподіваємося, що Росія і далі докладатиме зусиль для безпеки цього регіону і вживе заходів для забезпечення довгострокового миру. Водночас наші очікування полягають у тому, щоб Росія не озброювала Вірменію", - сказав Алієв.

Алієв підкреслив, що Азербайджан довів до російської сторони свою занепокоєність цим. Азербайджанський лідер додав, що очікування його країни від Росії полягають і в тому, щоб виконувалися всі положення тристоронньої заяви щодо Карабаху.