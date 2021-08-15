"Талібан" захопив ще одне велике місто Афганістану і підійшов до околиць Кабула

Таліби захопили ще дві провінції і підійшли до околиць столиці Афганістану, а також увірвалися у велике північне місто, яке захищали колишні польові командири, заявили афганські офіційні особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Вдень 14 серпня, як повідомляє агентство "Франс-Прес" із посиланням на джерела на місцях, таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану, яке бойовики штурмували кілька днів. Мазарі-Шаріф традиційно вважається оплотом супротивників "Талібану".

У Пентагоні сьогодні повідомили, що в суботу в Кабул прибула нова партія американських військовослужбовців, яким доручено гарантувати безпечну евакуацію співробітників американського посольства і громадян Афганістану, які працювали на американські сили під час нападу талібів.

На цьому тижні в посольстві США в Кабулі все ще працювали близько 4200 осіб.

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Байден і віцепрезидент Камала Харріс провели відеоконференцію з командою Білого дому з питань національної безпеки, щоб "обговорити триваючі зусилля щодо скорочення нашої громадянської присутності в Афганістані, евакуації прохачів спеціальних імміграційних віз і спостереження за ситуацією в сфері безпеки, що розвивається", - сказав представник Білого дому .

За словами джерела, серед присутніх були держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін.

У суботу президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв запобігти подальшому кровопролиттю і сказав, що зараз "проводяться консультації, щоб спробувати покласти край бойовим діям".

Бойовики захопили більшу частину північних, західних і південних районів Афганістану в ході стрімкого наступу менш ніж за три тижні до остаточної дати, до закінчення якої США збиралися вивести з країни останніх військових, що викликало побоювання про те, що бойовики збираються влаштувати військовий переворот, а також з приводу можливої ​​нової громадянської війни в Афганістані.

"Талібан" захопив всю провінцію Логар, на південь від столиці Кабула, і затримав місцевих чиновників, повідомила Хода Ахмаді, депутатка від провінції. Вона сказала, що таліби досягли району Чар-Асяб, лише за 11 кілометрів на південь від Кабула.

За словами Халіда Асада, депутата провінційного законодавчого органу, бойовики також захопили адміністративний центр провінції Пактіка, що межує з Пакистаном. Асад розповів, що бойові дії почалися в Шаране рано вранці в суботу, але закінчилися після того, як місцеві старійшини втрутилися, щоб домовитися про виведення військ. Він сказав, що губернатор та інші офіційні особи здали свої повноваження і направляються в Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані виступив у суботу з телезверненням, першим публічним виступом після нещодавніх територіальних захоплень, зроблених "Талібаном". Гані поклявся не відмовлятися від "досягнень" останніх 20 років, відтоді як США скинули "Талібан" після терактів 11 вересня.

На цьому тижні США продовжили мирні переговори між урядом і талібами в Катарі, і міжнародне співтовариство попередило, що уряд талібів, створений силою, не сприйматиметься як законна влада. Але бойовики, схоже, не зацікавлені в поступках, захоплюючи дедалі нові території.

Перші американські морські піхотинці з контингенту чисельністю 3000 осіб прибули в Кабул у п'ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта військових мають прибути до неділі. Їхнє розміщення викликає питання про те, чи буде перенесено на пізнішу дату крайній термін виведення військ, призначений на 31 серпня.

ВПС США завдали кілька авіаударів, щоб допомогти своїм афганським союзникам на землі, але це, схоже, мало що зробило для того, щоб зупинити просування талібів. Згідно з даними відстеження польотів, бомбардувальник B-52 й інші бойові літаки перетнули повітряний простір країни в суботу.

Раніше цього року президент Джо Байден оголосив про виведення всіх американських військ з Афганістану до кінця серпня, пообіцявши покласти край найтривалішій війні в історії Америки. Його попередник, президент Дональд Трамп, досяг угоди з талібами, щоб підготувати ґрунт для виходу США.