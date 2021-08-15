За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

За минулу добу, 14 серпня, і станом на 7 ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.