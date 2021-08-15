В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано
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За минулу добу 14 серпня 2021 року, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 50, медпрацівників - 5).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Крім цього, підкреслюється, що також за минулу добу:
◾ госпіталізовано - 569 осіб;
◾ летальних випадків - 17;
◾ одужали - 238 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР - 15456 осіб,
◾ методом ІФА - 2494 особи,
◾ експрес-тестами - 12848 осіб.
Також повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли - 2 265 912 осіб;
◾ одужали - 2 196 827 осіб;
◾ летальних випадків - 53 255;
◾ проведено ПЛР-тестів - 11667597.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківської (53) областях", - підкреслюють у МОЗ.