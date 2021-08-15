За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 76 тис. осіб, загалом - 4 691 020, - МОЗ

За минулу добу, 14 серпня, в Україні від коронавірусу вакцинували 76 148 осіб, при цьому перше щеплення отримали 46 371 особа, ще 29 777 - повністю завершили процес імунізації, отримавши обидві дози вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Упродовж доби працювали: 539 мобільних бригад, 1 545 пунктів щеплення; 376 центрів вакцинації", - сказано в повідомленні.

Крім цього, підкреслюється, що від початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 691 020 осіб, з них отримали одну дозу - 4 691 018 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози - 2 718 680 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 7 409 698 щеплень", - резюмували в МОЗ.

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