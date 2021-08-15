Мінсоцполітики готує програми стажування для фахівців з інвалідністю, - Лазебна

Під час презентації пілотного проєкту "Працюй вільно", який має на меті допомогу у працевлаштуванні людей з інвалідністю, міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила на тому, що Міністерство планує запровадити програми стажування для фахівців з інвалідністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Лазебної, на сьогодні вже перші люди з інвалідністю пройшли стажування в Юридичному департаменті та Директораті соціального захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики.

Стажування тривало з 14 по 25 червня та з 19 липня по 6 серпня цього року. За результатами стажування набуті навички роботи в Юридичному департаменті та Директораті соціального захисту прав осіб з інвалідністю міністерства. Стажування розширило можливості осіб з інвалідністю щодо подальшого працевлаштування.

"Чому саме допомога у працевлаштуванні? Тому що якісна освіта і гідна робота – єдиний шлях до гідного життя, зменшення нерівності та побудови насправді інклюзивного суспільства", - зазначила Лазебна.

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В Україні працює близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку, а могли б працювати більше ніж 1,5 млн людей з інвалідністю. Тобто, для майже 60% гарантоване право на працю залишається нереалізованим.

На сьогодні в Міністерстві розглядається можливість запровадження нових стимулів для працевлаштування людей з інвалідністю.

Серед них - оплачувані контракти з роботодавцями на навчання та стажування людей з інвалідністю на робочому місці; компенсація роботодавцю протягом двох років з моменту працевлаштування зарплати, податків та соціальних внесків, сплачених за працюючу людину з інвалідністю, у розмірі 50-100% фактичних витрат у залежності від ступеня інвалідності працівника; кооперація з сайтами пошуку роботи та рекрутинговими агенціями з метою консолідації вакансій для людей з інвалідністю і резюме, розглядається можливість фіксованої виплати таким порталам за кожного працевлаштованого; розвиток програми надомної праці людей з інвалідністю в інтересах бюджетних закладів.