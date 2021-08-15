Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА

У Києві через святкування Дня незалежності України не вакцинуватимуть населення від коронавірусу. Центри вакцинації і пункти щеплення не працюватимуть 23 і 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Увага! У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть центр масової вакцинації в МВЦ і вакцинальні пункти в медичних установах столиці", - заявили в КМДА.

Киянам, зокрема тим, хто має отримати другу дозу, пропонують вакцинуватися 21-22 серпня. Вакцинація населення відновиться вже починаючи з 25 серпня.

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