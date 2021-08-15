У пошуках загубленого на Говерлі хлопчика задіяно 150 осіб, квадрокоптер і собак, - ДСНС
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Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.
"Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:
- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);
- Нацполіція - 37 осіб, 4 од. техніки і 1 собака;
- НГУ - 30 осіб та 2 од. техніки;
- ЗСУ - 11 осіб;
- волонтери - 13 осіб та 2 од. техніки;
- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб та 1 од. техніки", - наголошується в повідомленні.