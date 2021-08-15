У пошуках загубленого на Говерлі хлопчика задіяно 150 осіб, квадрокоптер і собак, - ДСНС

Для пошуку шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, який загубився вчора під час сходження на Говерлу, використовують квадрокоптер і службових собак.