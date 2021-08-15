Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив свіжу інформацію про кількість угод із продажу землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

За словами прем'єра нещодавно запущений ринок землі продовжує функціонувати "в штатному режимі, спокійно і без конфліктів".

Шмигаль наголосив: "Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисячі".

"Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і дедалі більша кількість укладених угод свідчить, що ринок є дієвим, прозорим і працює на користь українських громадян", - резюмував Шмигаль.

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