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Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль

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Зареєстровано 6,5 тис. угод з продажу землі, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив свіжу інформацію про кількість угод із продажу землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

За словами прем'єра нещодавно запущений ринок землі продовжує функціонувати "в штатному режимі, спокійно і без конфліктів".

Шмигаль наголосив: "Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисячі".

"Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і дедалі більша кількість укладених угод свідчить, що ринок є дієвим, прозорим і працює на користь українських громадян", - резюмував Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ви ж, зелена пліснява, примішали до ринку сільгосп земель й дачні ділянки!
    і тепер на цьому ринку відбувається казна що, бо покупець має доводити свої статки
    козли ви кончені
  • 5 копійок
    Просрали заводи-параходи, просеруть і землю. Хуже нібудіт.
  • 5 копійок
    Квартири збудовані людьми, а земля дана Богом.
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