Новини

Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль

91315
Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін вжив низку кроків для державної підтримки сільгоспвиробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами уряд ухвалив важливі документи, які створюють додаткові інструменти підтримки невеликих фермерських господарств

Шмигаль заявив: "Механізм передбачає відшкодування фермерам втрат внаслідок можливого пошкодження посівів. Наприклад, якщо фермер через посуху втратив значну частину посівів озимих або зернових культур, то він зможе отримати державну підтримку в розмірі 4700 грн за гектар".

"Це захистить малих фермерів від непередбачених надзвичайних ситуацій. Відповідна програма поширюватиметься на господарства, які мають в обробці до 50 гектарів", - резюмував прем'єр.

Читайте також: "Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН

Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи...

    Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1993
  • ARISTOFAN
    захекаетесь справки собирать
  • Иван Иван 31509c93
    от какой засухи? дожди все лето.
    фамилии мелких фермеров в студию
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини