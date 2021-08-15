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Президент Афганістану Гані складе з себе повноваження 15 серпня - владу офіційно передадуть талібам

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Президент Афганістану Гані складе з себе повноваження 15 серпня - владу офіційно передадуть талібам
Президент Афганістану Ашраф Гані у найближчі години повинен буде залишити свою посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у неділю телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на джерела.

"Згідно з джерелами "Аль-Арабії", афганський президент відмовиться від своїх повноважень упродовж наступних декількох годин після того, як "Талібан" у неділю увійшов у Кабул", - передає телеканал.

У свою чергу агентство Khaama Press повідомило з посиланням на власні джерела, що головою нового перехідного уряду призначать Алі Ахмада Джалалі - колишнього голову МВС Афганістану.

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Також, за даними джерел, у президентському палаці в Кабулі вже йдуть переговори про передачу влади руху "Талібан". Посередництво в цьому процесі надає голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла.

Раніше в неділю міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця буде передана талібам мирно.

Зі свого боку таліби виступили з офіційною заявою, в якій також оголосили, що мають намір взяти столицю "мирним шляхом". Таліби стверджують, що "наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто".

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Ничего особенного. Если афганцы с талибами не хотят воевать то американцы тоже с ними воевать не будут! Это кстати урок украинцам! С кацапами за нас никто воевать не будет!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Он должен был платить жизнями своих солдат за землю в миллионах километров от США? Если сами афганцы воевать с талибами не хотят!
  • Шрек Баблокат
    очень надеюсь, что Рашка получит у себя в Южном подбрюшьи, многолетнюю разорительную интенсивную войну с большим количеством жертв, с джихад/терактами, которые подорвёт её экономику, остановит её рост и развитие, и сфокусирует все её ресурсы сегодняшние и завтрашние на решение афганской проблемы..
    я хочу наблюдать по ТВ разрушение Рашки у себя из уютного Харькова..
    и Донбасс мы должны взять силой, бескомпромиссно поломав хребет "русскаму миру " в Украине!
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