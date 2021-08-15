Конгресмени США хочуть зустрітися із Зеленським, щоб висловити підтримку, - керівник окружного відділення Республіканської партії

Конгресмени чекають візиту в США президента України Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку Україні.

Про це 14 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив керівник окружного відділення Республіканської партії по 45-му округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після домовленості США і Німеччини про зняття санкцій з корпорацій, які підтримують будівництво газопроводу "Північний потік - 2", президент США Джо Байден "опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки".

"І що ближче візит Зеленського у Вашингтон, то більший тиск на нього чиниться", - сказав Пінкус.

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За його словами, громадськість США активно підтримує Україну.

"Попри те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися із Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом. Особливо робитиметься акцент на економічній і військовій допомозі", - заявив політик.