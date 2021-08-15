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Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці. ВIДЕО

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Бойовики руху "Талібан" звільняють ув'язнених з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо, з посиланням на відео очевидців у Twitter

Як видно на відео, десятки ув'язнених виходять із в'язниці з речами.

Станом на 2018 рік у в'язниці Пул-е-Чархі перебували до 5000 ув'язнених. В'язниця стала відомою через тортури і страти після Саурської революції 1978 року. Є твердження, що в період з квітня 1978 року по грудень 1979 комуністична Народно-демократична партія Афганістану (НДПА) під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 000 політичних в'язнів у Пул-е-Чархі.

В'язницю відремонтували за допомогою армії США. Військові США переводили в тюрму частину своїх затриманих.

Топ коментарі

  • Юрій Булкін
    УБЛЮДОК, знаешь что такое талибанский режим???
    Расскажу вкратце:
    Не айфонов, не ноутбуков, не телевизоров, не унитазов и т.д., а СРАТЬ в ямы, резать баранам головы и стоять часами раком молясь их алллааахххууакабаррруу Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 6111
  • Анатолик
    Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 1804
  • NonCFist
    _О, да... Как и большевики (бывшие в меньшистве) после захвата власти особождали тюрьмы для того, чтобы было куда сажать своих врагов - а врагом их был весь народ, судя по размаху репрессий.
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