Попередня версія трагедії в житловому будинку Дніпра - вибух газоповітряної суміші. Порушено 2 провадження, - Нацполіція

15 серпня близько 8:50 в поліцію надійшло повідомлення про вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі м.Дніпро.