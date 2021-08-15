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Країни Євросоюзу скорочують свої представництва в Кабулі і побоюються напливу афганських біженців

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Країни Євросоюзу скорочують свої представництва в Кабулі і побоюються напливу афганських біженців
Від держав ЄС, представлених в Афганістані, надходить суперечлива інформація, і вони намагаються показати, що немає жодної паніки у зв'язку з приходом бойовиків "Талібану" в Кабул.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал "Франс 24".

Проте, канал вказує на те, що ознаки паніки все-таки є: деякі європейські країни зараз евакуюють співробітників своїх посольств і мають намір їх закривати або забезпечити роботу мінімальним складом персоналу.

Зокрема, "Франс 24" зазначив, що такі плани розглядає Німеччина й Італія, до тимчасового закриття свого диппредставництва взялася Данія. За даними ТВ-каналу, дев'ять країн Європейського союзу наразі мають свої посольства в Кабулі. Деякі з них намагатимуться продовжити роботу в скороченому складі.

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Після засідання Ради НАТО в минулу п'ятницю альянс заявив про збереження своєї дипломатичної присутності в Кабулі, там вирішено залишити цивільного представника організації з його командою.

В ЄС, за повідомленням "Франс 24", також побоюються напливу в Європу афганських біженців, зокрема, через Туреччину.

В інтерв'ю італійській газеті "Стампа" заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що ситуація в Афганістані і дії Білорусі показали нагальну потребу "повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі".

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Вонючие дикари
  • NonCFist
    "Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев"
    _Опасаться что путлер устроит вам наплыв беженцев не надо - надо быть в этом уверенными! Продолжайте умиротворять фюрера, дегенераты... Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 1355
  • дмитрий иванов 527db324
    Не надо превращать Европу в Афганистан, Сирию или Ирак, поэтому не жуйте сопли и закрывайте границы, а то будет вам очередное "переселение народов" с предсказуемым результатом
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