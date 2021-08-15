Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров

Підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США перебуває на завершальній стадії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Зараз деталізується програма візиту.

"Уже можу сказати, що в програмі не тільки Вашингтон. Там будуть і інші міста на обох узбережжях - і на західному, і на східному. Більше зараз поки не можу сказати, тому що узгоджується все. Тобто не тому що я щось приховую, а тому то ще остаточно не відомо", - розповів Никифоров.

Він уточнив, що плануються зустрічі "з великим американським бізнесом і з політиками, і, звісно, з президентом".

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"Ось прийшов лист від президента Байдена з привітанням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що він прийшов трохи заздалегідь. Але там як і раніше вказано, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня у Вашингтоні", - сказав прессекретар президента України.

Никифоров доповнив, що поїздка готується "дуже інтенсивно". "Вийшла на завершальну фазу. Зараз оформляються візи і так далі. Тобто все буде. Буде дуже добре. Буде насичено і віримо, що продуктивно", - вважає він.

Серед тем, які порушуватимуть на зустрічі в США - "Північний потік-2".

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"Я впевнений, що будуть зачіпати тему "Північного потоку" в США в більш широкому контексті, в контексті енергетичної безпеки Європи. Бо в США ж розуміють, що це проєкт політичний, а не енергетичний, і не економічний для Росії. Для Європи він може бути й енергетично прибутковий, але вона таким чином потрапляє в певну залежність, порушує свої ж принципи диверсифікації енергоносіїв. Тому, звичайно, обговорюватиметься "Північний потік-2" у Вашингтоні. Але, я думаю, в ширшому контексті загальної енергетичної безпеки Європи. З приводу Польщі, з приводу України. Наприклад, у Польщі величезні претензії з приводу "Північного потоку-2", - розповів Никифоров.