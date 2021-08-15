Новини

Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild

7 29635
Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild
Німецька армія відправляє в Кабул транспортний літак А400М з 30 десантниками на борту для евакуації співробітників посольства Німеччини та їх афганських помічників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild з посиланням на свої джерела.

За даними видання, літак вилетить в неділю, а в понеділок за ним відправиться ще один транспортний борт Airbus A310.

За даними видання, літаки відправляться в найближчий транспортний вузол, ймовірно, столицю Узбекистану Ташкент.

На борту кожного літака будуть німецькі десантники, які забезпечать евакуацію.

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, в Кабулі все ще перебуває 30 співробітників посольства і поліцейських, а також 80 громадян Німеччини, які, серед іншого, що працюють в організаціях з розвитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США за 72 години евакуюють своє посольство в Афганістані, - CNN

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andry Asmodeus
    как там в Талибане относятся к правам человека, гейпарадам, неграм, бабам и феминисткам ? и где озабоченность?
  • Володимир Мик
    Лукашенко потирает руки. Теперь через Среднюю Азию и рашку он направит новые потоки беженцев, ещё в больших количествах из того же Афганистана в ЕС.
    А ЕС и дальше будет жевать сопли.
    На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
    Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
    Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
    И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
    И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи экономический убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
  • Василь Довганенко 7230397a
    Соромно читати: неначе криси із тонучого корабля.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини