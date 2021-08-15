Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild з посиланням на свої джерела.
За даними видання, літак вилетить в неділю, а в понеділок за ним відправиться ще один транспортний борт Airbus A310.
За даними видання, літаки відправляться в найближчий транспортний вузол, ймовірно, столицю Узбекистану Ташкент.
На борту кожного літака будуть німецькі десантники, які забезпечать евакуацію.
За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, в Кабулі все ще перебуває 30 співробітників посольства і поліцейських, а також 80 громадян Німеччини, які, серед іншого, що працюють в організаціях з розвитку.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.