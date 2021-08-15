Євросоюз перегляне правила міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані й Білорусі, - єврокомісар Схінас

Заступник голови Єврокомісії, комісар з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас заявив про необхідність якнайшвидшого перегляду правил ЄС щодо міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Є одна річ, яку показали ситуація в Афганістані і дії Білорусі, - це те, що пройшов час того, як довго ми можемо очікувати повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі", - написав європейський чиновник.

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