Євросоюз перегляне правила міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані й Білорусі, - єврокомісар Схінас
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Заступник голови Єврокомісії, комісар з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас заявив про необхідність якнайшвидшого перегляду правил ЄС щодо міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.
"Є одна річ, яку показали ситуація в Афганістані і дії Білорусі, - це те, що пройшов час того, як довго ми можемо очікувати повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі", - написав європейський чиновник.