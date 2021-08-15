Новини

Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ

16 865127
Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ
Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє "Азія плюс" з посиланням на Саджада Нурістані, чиновника в нинішньому афганському уряді.

"Азія плюс" наводить слова Нурістані про те, що Гані супроводжує його радник із національної безпеки Хамдулла Мухіб і глава адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. "Нурістані зазначив, що після Таджикистану Гані має вилетіти в третю країну, але в яку саме, поки що не відомо", - йдеться в повідомленні.

Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що немає.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

Також читайте: Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild

Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    Мирослав Гай:
    История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.
    1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.
    2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.
    3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.
    Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.
  • Zelya Vsyo
    "...после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну" Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 653

    Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 9604
  • дмитрий иванов 527db324
    Или в Ростов ( Барвиха), к своему бывшему коллеге. Там у расисян целый гербарий псевдо-президентов
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини