Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє "Азія плюс" з посиланням на Саджада Нурістані, чиновника в нинішньому афганському уряді.

"Азія плюс" наводить слова Нурістані про те, що Гані супроводжує його радник із національної безпеки Хамдулла Мухіб і глава адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. "Нурістані зазначив, що після Таджикистану Гані має вилетіти в третю країну, але в яку саме, поки що не відомо", - йдеться в повідомленні.

Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що немає.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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