Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС
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Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".