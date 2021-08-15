Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС

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Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".

Також читайте: За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Топ коментарі

  • Trot91
    Что не сделаешь, для подписания формулы штаймайера.
    путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
    А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
  • mrSmith
    Какого на уй перемирия?
    Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
    Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
    Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
  • Панас Стець
    затишье перед бурей? нужно особое внимание и боевая готовность.
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