Новини

США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен

12 482113
США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен
США виконали головну мету свого перебування в Афганістані - нейтралізували загрозу з боку організаторів терактів 11 вересня 2001 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю телеканалу CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми були в Афганістані c однією головною метою - розібратися з тими, хто атакував нас 11 вересня 2001 року. Ось чому ми вирушили туди 20 років тому", - розповів він.

"З урахуванням умов, які насамперед стояли перед нами під час входу в Афганістан, ми наших цілей домоглися", - підкреслив Блінкен.

Також читайте: Президент Афганістану Гані покинув країну, - ЗМІ

При цьому Блінкен відкинув порівняння виведення військ США з Афганістану з закінченням В'єтнамської війни. Він зазначив, що для Вашингтона не має сенсу продовжувати підтримувати військову присутність в цій країні.

"З точки зору наших стратегічних суперників у світі, немає нічого іншого, що вони бажали б більше, ніж бачити нас (США.- Ред.) в Афганістані ще п'ять, 10, 20 років", - сказав він.

Водночас держсекретар визнав, що, незважаючи на масштабне виділення коштів і підготовку, афганські війська не змогли захистити країну. Він сказав, що просування  країною бойовиків руху "Талібан" виявилося швидшим  за очікуване.

Він також попередив рух "Талібан", що, якщо його бойовики втрутяться в процес евакуації американського персоналу з Афганістану, вони отримають швидку і рішучу  відповідь. Блінкен уточнив, що США не просили талібів про що-небудь в зв'язку з евакуацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США за 72 години евакуюють своє посольство в Афганістані, - CNN

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Володимир Мик
    "С точки зрения наших стратегических соперников в мире, нет ничего другого, что они желали бы больше, чем видеть нас (США) в Афганистане еще пять, 10, 20 лет", - сказал Блинкен.

    ----------------------------------------------
    Это точно. Именно рашка и Китай хотели бы что бы штаты вечно сидели в Афганистане и тратили свои силы и средства там.
    А вот теперь пускай рашка начнёт страдать от талибов, которые рано или поздно начнут защищать своих единоверцев в Средней Азии от неверных - русских... Например в Таджикистане самая большая рашистская военная база за рубежом - 7 тысяч. Неминуемо будет атакована талибами со временем.
    Рашисты уже говорят, что талибы не полезут к ним в Среднюю Азию, ибо талибан это в основном пуштуны и им хватит Афганистана.
    Но Талибан это не только пушутуны, это и таджики и узбеки и туркмены.
    Тех же таджиков и узбеков в Афганистане до 30% населения. Они воссоединятся со своими единоверцами таджиками, узбеками из Средней Азии и будет там шариат и великий исламский Эмират.
    А рашисты будт гибнуть в Средней Азии за свои имперские амбиции, а значит ослабнут и развалтся как совок.
  • дмитрий иванов 527db324
    Давно пора было свалить из этого средневекового болота. Теперь пусть скрепные Иваны порядок наводят, за свои деньги и своими жизнями
  • Шрек Баблокат
    США добьются ещё большего, если добьют Рашку в новой афганской войне..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини