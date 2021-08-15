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Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович. ФОТО (18+)

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Народний депутат з ОПЗЖ Вадим Рабінович оприлюднив інформацію про те, що убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов!!" -  вказує Рабінович.

Рабінович зазначив: "Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо!

Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий, розповідав розповідав про свої плани".

Пізніше він опублікував фотографії з місця трагедії.

Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 01
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 02
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 03
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 04

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Зажопинцев уже отстреливать начали? Неплохое начинание, люто лайкаю
  • Ан Мур
    самогубство, по всім ознакам
  • Шрек Баблокат
    Украина и деятельность ОПЗЖ несовместимы!
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