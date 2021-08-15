Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович. ФОТО (18+)
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Народний депутат з ОПЗЖ Вадим Рабінович оприлюднив інформацію про те, що убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов!!" - вказує Рабінович.
Рабінович зазначив: "Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо!
Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий, розповідав розповідав про свої плани".
Пізніше він опублікував фотографії з місця трагедії.