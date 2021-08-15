За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція

Поліція Дніпропетровської області почала кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку.

На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.

Поліція з’ясовує всі обставини.

За даним цим слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України", -резюмується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.