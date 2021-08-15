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Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі

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Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі
Канада офіційно підтвердила участь в саміті Кримської платформи, що відбудеться в Києві в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Країну представлятиме спікер Сенату Джордж Ф'юрі.

Через ймовірне проведення в Канаді дострокових парламентських виборів у вересні, присутність високопоставлених канадських політиків на саміті Кримської платформи було під питанням.

Так, в Канаді на період виборчої кампанії діє заборона на участь політиків, які балотуються, в міжнародних заходах. Але оскільки членів канадського Сенату і не обирають народним голосуванням, а призначають на посаду рішенням прем'єр-міністра, на сенаторів це обмеження не поширюється.

Після розпуску парламенту і формування нового уряду спікер Сенату - вища політична посада в країні.

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Топ коментарі

  • Muni
    И под Харьковом парочку, чтоб Томагавкам до Москвы не далеко лететь.
  • APOCALYPSE c1aee96e
    Украине нужно предложить сделать весь берег Украины от Мариуполя до Одессы из баз НАТО!!!
  • APOCALYPSE c1aee96e
    Украине нужны военные союзы заключать, чтобы союзники своими военными силами воевали за Украину, а Украина обяжется за них воевать, если что.
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