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Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС

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Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС
Поруч з тілом знайденого мертвим мера Кривого Рогу Дніпропетровської області, екснардепа, члена партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтина Павлова виявлено мисливську рушницю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві внутрішніх справ в неділю.

"15 серпня в 16.15 в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на подвір'ї власного домогосподарства знайдено мертвим з вогнепальним пораненням (попередньо грудної клітини) Криворізького міського голову Костянтина Павлова, 1973 року народження. Поруч з тілом лежала мисливська рушниця. Обставини події з'ясовуються", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.

За цим  фактом поліція почала кримінальне провадження.

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Розпочалися зйомки серіалу "Бандитський Кривий Ріг".
    Тепер наркоман зе-припіздент став ще і кривавий
  • Alex Newman
    І п'яти днів не пройшло,як мер самовбився.Соупадєніє?

    Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД - Цензор.НЕТ 2699
  • belge
    Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД

    Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД - Цензор.НЕТ 7171 Несчастный случай на охоте.
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