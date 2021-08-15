Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС

Поруч з тілом знайденого мертвим мера Кривого Рогу Дніпропетровської області, екснардепа, члена партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтина Павлова виявлено мисливську рушницю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві внутрішніх справ в неділю.

"15 серпня в 16.15 в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на подвір'ї власного домогосподарства знайдено мертвим з вогнепальним пораненням (попередньо грудної клітини) Криворізького міського голову Костянтина Павлова, 1973 року народження. Поруч з тілом лежала мисливська рушниця. Обставини події з'ясовуються", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.