Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що буде тримати на особистому контролі розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу. Костянтин Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку. Кримінальне провадження відкрито невідкладно. На місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці", - зазначив Зеленський.

За його словами конкретна і перевірена інформація буде отримана тільки після проведення експертиз і перших кроків слідства.

Зеленський пообіцяв "тримати цю справу під особистим контролем" і крім того пообіцяв регулярні звіти правоохоронців в цій справі перед громадою Кривого Рогу.

"Щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова", - резюмував Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.