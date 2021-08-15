З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг (оновлено)
Про це свідчить інформація на сайті змагань, передає Цензор.НЕТ.
З переліку виключили карате, бейсбол і софтбол, проте з'явиться новий вид - брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг, зазначає Громадське радіо. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.
Раніше президент Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіноса наполягав на тому, що цей вид спорту має повернутися на Олімпійські ігри на постійній основі.
Еспіноса сказав Міжнародному олімпійському комітету: "Ми показали світові, що карате — унікальний вид спорту. Карате — це вид спорту, який вимагає особливої спортивної підготовки і особливої техніки. Це те, що ми можемо запропонувати олімпійському руху, тому що це відповідає олімпійським цінностям".
Зазначимо, що карате вперше було представлене на Олімпійських іграх — 2020 у Токіо. Тоді Україна завоювала срібну медаль (Анжеліка Терлюга) та бронзову (Станіслав Горуна).