Влада Кривого Рогу працюватиме в звичайному режимі, - ОДА

Перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Орлов прокоментував смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

За його словами, в будинку загиблого є відеокамери, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".

Орлов застеріг від висловлювання версій до висновків експертів.

"Стосовно того, що дві версії - рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі", — сказав він.

Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.