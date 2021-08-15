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У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

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У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані
Перехідного уряду в Афганістані не буде. Талібан очікує повної передачі влади.

Про це два представникиа руху повідомили агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.

Колишній виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзакавал заявив, що влада буде передана тимчасовій адміністрації.

Таліби за кілька днів пройшли через країну, практично не зустрівши опору з боку місцевих сил, навчених і оснащених США та іншими країнами.

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Понад 40 людей було поранено в сутичках на околицях Кабула 15 серпня, повідомила лікарня в афганській столиці.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    США предоставили Афганистану колоссальную помощь.
    Подготовили армию, вооружили ее, повсеместно оказывали огневую поддержку.
    Но если жители не желают бороться за свое будущее, предпочитая жить в феодальном государстве, это их выбор.
    Сражаться за них никто не будет.
  • Анатолик
    У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані - Цензор.НЕТ 3089
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Как известно , расия это исконно талибанская земля.
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