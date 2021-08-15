Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко

У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість варіантів обмежена: це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває", - сказав Шевченко.

За його словами, необхідно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною інциденту. Також потрібно провести експертизу зброї.

"Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - зазначив спікер МВС.

За словами директора з комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, яка вивчить саму зброю, може зайняти трохи більше часу.

"Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, Національна поліція України порушила кримінальне провадження за фактом загибелі Павлова. У поліції підтвердили інформацію про його смерть.

Президент України Володимир Зеленський має намір у понеділок зібрати керівників правоохоронних органів у зв'язку з цим інцидентом.

У Дніпропетровській обласній організації партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили про намір добиватися розслідування всіх причин загибелі Павлова.