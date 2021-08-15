Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів

Чорнобильську зону відчуження від початку 2021 року відвідали вже 32 тисячі туристів.

Про це повідомив помічник директора ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" ("ЦОТІО") Кирило Гарник під час пресконференції щодо збереження знакових об'єктів Зони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"(Станом на 11 серпня. - Ред.) до нас заїхали 32 тисячі відвідувачів", - сказав Гарник.

За його словами, вдалося вже отримати показник кращий, ніж в 2018-му, коли за цілий рік в Зоні прийняли 36 тисяч відвідувачів, але до 124 тисяч 2019-го - ще далеко.

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"Станом на 2019 рік було заплановано довести відвідуваність зони відчуження в 2025-му до 1 млн туристів на рік з подальшим збільшенням. 2020-й змінив всі наші плани", - додав помічник директора.