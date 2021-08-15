Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття

Таліби були готові атакувати столицю Афганістану Кабул.

Про це президент країни Ашраф Гані написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий здійснити кривавий наступ на Кабул і його жителів і вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - написав він.

При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.