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Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття

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Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття
Таліби були готові атакувати столицю Афганістану Кабул.

Про це президент країни Ашраф Гані написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий здійснити кривавий наступ на Кабул і його жителів і вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - написав він.

При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.

Також читайте: У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан.

Топ коментарі

  • Real Trent
    Вот так вот,ушла цивилизация и пришло средневековье.
  • Прощай немытая раССея








    Մιtαuskαs



    РФ не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, т.к. талибы гарантировали безопасность. Сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа РФ Замира Кабулова
    Это всё, что нужно знать о борьбе Кремля с терроризмом
    Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття - Цензор.НЕТ 9722
  • Максим Мельніченко
    Талибы естественным образом начнут джихад в Таджикистане, и Рашке придется улепетывать на Урал
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